Carbonia: vietato l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere tra il 30 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024

Salvaguardia della pubblica incolumità, sicurezza urbana e tutela del benessere animale: il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha firmato un’ordinanza, la n. 120 del 29 dicembre 2023, che vieta l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere in prossimità e ad una distanza inferiore a 200 metri da luoghi di culto, cinema, piazze pubbliche, giardini pubblici e parchi, ricoveri zootecnici nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024.

L’ordinanza è volta ad evitare che l’esplosione di petardi possa determinare, per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi, conseguenze negative a carico di persone e animali, nonché fenomeni di degrado urbano e inquinamento.

Ogni anno, infatti, soprattutto in occasione della notte di Capodanno, l’utilizzo improprio di petardi, mortaretti e artifici similari è sovente causa di infortuni alle persone, anche di gravi entità, nonché fattore di disagio per il benessere dei nostri animali, che possono spaventarsi, darsi alla fuga e perdere l’orientamento, con l’esposizione al rischio di smarrirsi o di essere investiti.

L’Amministrazione comunale confida nel senso di responsabilità individuale e collettiva, affinché ciascuno di noi sia pienamente consapevole delle conseguenze che un comportamento non appropriato può avere per la pubblica incolumità dei nostri concittadini e per la sicurezza dei tanti animali d’affezione che vivono a Carbonia.