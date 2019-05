Una serie di eventi di carattere storico culturale e di valorizzazione turistica del patrimonio minerario ricorderanno Quintino Sella da domani 4 al prossimo 22 maggio.

Fu un evento che portò a scelte importanti per il successivo sviluppo del settore minerario della Sardegna come l’istituzione della Scuola Mineraria di Iglesias nel 1871 e la realizzazione del primo grande impianto di eduzione delle acque costruito tra il 1872 e il 1874 nel Pozzo Sella della miniera di Monteponi.

