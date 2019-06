Christian Solinas agli amministratori del Goceano e del Logudoro: “Massima attenzione ai bisogni del territorio”.

“La Regione è vicina alla realtà di tutti i territori dell’Isola e sapremo tradurre in azioni puntuali ed efficaci le esigenze e i bisogni manifestati”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas incontrando gli amministratori locali del Goceano e del Logudoro. Alla riunione avvenuta nella struttura diocesiana “Casa Betania”, erano presenti gli amministratori di Pattada, Ozieri, Ardara, Nughedu San Nicolò, Nule, Bultei, Anela e Bono. Sul tavolo, i problemi della viabilità, del comparto forestale e agricolo e del tessuto produttivo delle imprese. Altro tema al centro dell’interesse, lo spopolamento, per il quale il presidente ha assicurato il massimo impegno per mettere in campo azioni in grado di contrastare questo fenomeno.

