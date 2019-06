Giovedì 20 giugno, alle 19.30, presso il Lù Hotel, a Carbonia, verrà presentata la ciclovia del Cammino Minerario di Santa Barbara.

Giovedì 20 giugno, alle ore 19.30, presso il Lù Hotel, a Carbonia, verrà presentato il progetto per la costruzione della ciclovia del Cammino Minerario di Santa Barbara.

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara in occasione della “Maratona Ferroviaria 2019 in Sardegna” dell’Alleanza per la Mobilità Dolce A.MO.DO.

All’iniziativa parteciperà anche il comune di Carbonia, nella persona del sindaco Paola Massidda, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara. «Siamo orgogliosi di far parte della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, che porta avanti concretamente il concetto di turismo sostenibile, volano per lo sviluppo del nostro territorio – ha detto il sindaco di Carbonia, Paolo Massidda -. Un turismo strategico e innovativo che passa per il mare, le miniere, i monumenti religiosi, i colori, i sapori e i profumi del Sulcis Iglesiente.»

