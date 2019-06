Il presidente della Regione Christian Solinas ha fatto gli auguri a Luca Mura, il giovane studente nuorese che ha sostenuto in lingua sarda l’esame di terza media, a Nuoro.

Il presidente della Regione Christian Solinas ha fatto gli auguri a Luca Mura, il giovane studente nuorese che ha sostenuto in lingua sarda l’esame di terza media, presso l’Istituto Maccioni di Nuoro.

«Luca, con il suo gesto – ha detto il presidente Solinas – ha portato il sardo, con il suo altissimo valore di cultura e tradizione, fin nel cuore delle istituzioni, e in particolare della scuola, luogo fondamentale di apprendimento e di crescita.

Lo ha fatto – ha sottolineato il presidente della Regione – con perfetta padronanza della lingua e con un evidente amore per la propria identità. Caro Luca, dice Solinas, ti ringrazio e sono orgoglioso di te.»

Nel complimentarsi anche con i docenti del giovane studente, il presidente ha anche rivolto i suoi auguri a tutti gli studenti sardi che in questi giorni sono impegnati negli esami.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments