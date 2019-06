Luca Pizzuto (Articolo Uno): “Ritornino le province per tutti i territori, anche per il Sulcis Iglesiente”.

“E’ curioso che un assessore regionale, ancor di più se con delega agli enti locali, nell’esercizio delle sue funzioni si ricordi del suo territorio di provenienza dimenticando tutti gli altri. La proposta del’assessore regionale Quirico Sanna di re-istituire la provincia di Gallura senza ricordarsi delle altre tre province è un fatto di per sé gravissimo. Ricordiamo che lui rappresenta tutto il territorio isolano e non una parte di esso e quindi dovrebbero stare a cuore gli interessi di tutti i territori e il riequilibrio delle competenze andrebbe rivisto sull’intera scala regionale.”

A sostenerlo è l’ex consigliere regionale ed oggi segretario regionale di Articolo Uno Luca Pizzuto.

“E’ giusto e corretto riconoscere alla Gallura riconoscere la propria Autonomia e Provincia ma allo stesso tempo è giusto riconoscerla anche al Sulcis Iglesiente e agli altri territori che hanno le loro specificità storiche, economiche, sociali, culturali e geografiche – aggiunge Luca Pizzuto -. Considero la proposta dell’assessore regionale non degna di chi dovrebbe avere a cuore il bene di un’intero popolo e non solo di una porzione di esso. Articolo 1 è pronta a mobilitarsi in tutti i territori affinché ritornino gli strumenti della democrazia e dell’autogoverno per le periferie della nostra Regione. In politica – conclude Luca Pizzuto – le battaglie si possono pure perdere ma non farle sarebbe inaccettabile.”

