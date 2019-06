Martedì 11 giugno, la sala consiliare di Dolianova ospiterà l’evento formativo del progetto “Identità digitale e servizi digitali per l’impresa 4.0”.

I temi che verranno approfonditi dal relatore di InfoCamere Giampiero Simoncelli saranno: identità digitale e sicurezza in rete – SPID, CNS, Firma Digitale; strumenti innovativi evoluti di identità digitale “mobile first”; impresa.italia.it – il cassetto digitale dell’imprenditore; servizi digitali per le imprese – fatturazione elettronica e libri digitali.

La Camera di Commercio di Cagliari si pone come punto di riferimento per tutti quegli imprenditori, che intendono innovare la propria azienda e usufruire dei servizi digitali, messi a disposizione dell’ente camerale.

Live Translation

Contatore Visite 1093 Oggi:

Oggi: 4026 Ieri:

Ieri: 25355 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 25 Utenti attualmente in linea: