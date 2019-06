Si è concluso il 6° Concorso Nazionale Poetico dedicato ad Alda Merini, organizzato dall’ICS Via Pareto di Milano.

3° classificato ex aequo Classe III E – ICS Via Pareto di Milano – con la poesia “P.O.E.S.I.A.”

2° classificato Noemi Lo Maglio – Classe II C – ICS Via Pareto di Milano – con la poesia “Mi mancherai”

La serata, allietata dalle canzoni care ad Alda Merini suonate dai maestri Salvatore Gitto al pianoforte ed Antonella Altamura al violino, ha visto anche la lettura delle sue poesie e il concerto offerto dalla Rete Insieme per la Musica 2020, 50 elementi alla loro prima esperienza concertistica di cinque scuole medie (IC Via Pareto, IC Manara di Milano, IC Arcadia di Milano, IC Dante Alighieri di Opera, IC Leonardo da Vinci di Senago) diretti dal maestro Igor Della Corte.

