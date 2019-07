Lunedì pomeriggio, presso la sede della UIL regionale di Cagliari, si terrà un incontro sulla vertenza del Porto canale di Cagliari.

«Considerata la grave situazione in cui versa il Porto Industriale di Cagliari e certificato il calo del 90% dei volumi di traffico di container negli ultimi tre anni – spiegano Massimiliana Tocco (FILT CGIL), Corrado Pani (FIT CISL) e Valerio Mereu (UIL Trasporti) -; ricevuta la comunicazione dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo dei 210 lavoratori diretti di CICT e appurato l’abbandono dello scalo da parte del Terminalista Contship Italia, controllato dalla Tedesca Eurokai, società a partecipazione mista pubblico-privata; accertata inoltre l’enorme ricaduta negativa sul tessuto economico delle Aziende sarde operanti nel territorio, riteniamo che il Porto Industriale di Cagliari sia un tassello fondamentale per l’intera economia regionale.»

Domani, lunedì 8 luglio, alle ore 16.00, presso la sede della UIL regionale di Cagliari, in viale Elmas, angolo via Po, si terrà un incontro organizzato dalle segreterie FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti, sulla vertenza del Porto canale di Cagliari e sulle iniziative da mettere in campo a favore dell’occupazione e dell’economia dell’Isola.

Live Translation

Contatore Visite 2933 Oggi:

Oggi: 3242 Ieri:

Ieri: 29316 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 38 Utenti attualmente in linea: