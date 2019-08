E’ stata prorogata al 16 ottobre 2019 la scadenza dei termini per la richiesta di contributi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime.

Il comune di Carbonia, in qualità di Ente capofila del PLUS di Carbonia, ha diffuso una nota per comunicare la proroga al 16 ottobre 2019 della scadenza dei termini per la presentazione delle domande finalizzate all’erogazione di un contributo per l’acquisto di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di caregiver a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26/09/2016: Fondo per le non autosufficienze 2017-2018.

«Si tratta di un supporto fondamentale e doveroso nei confronti delle persone che versano in gravi condizioni di disabilità – spiega l’assessore dei Servizi sociali Loredana La Barbera -. Verrà assicurata la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari (caregiver).»

Possono presentare domanda le persone in condizioni di disabilità gravissima residenti nel territorio del Distretto sociosanitario di Carbonia. Il contributo previsto sarà fino a un massimo di 600 euro al mese per 12 mensilità.

