E’ stata presentata questo pomeriggio, a Carbonia, la 15ª edizione della Fiera “Il Sulcis Iglesiente espone”

E’ stata presentata questo pomeriggio, nella sala polifunzionale del comune di Carbonia, la quindicesima edizione de “Il Sulcis Iglesiente espone” fiera dell’artigianato artistico, dell’agroalimentare e del turismo, organizzata dal Consorzio Fieristico Sulcitano, Artigianato, enogastronomia, spettacoli e musica per raccontare le eccellenze del Sulcis Iglesiente e della Sardegna, che ritorna all’aperto dopo un’edizione costretta ad andare in streaming per l’emergenza pandemica.

Il programma.

Sabato 28 agosto

Ore 16.00 Apertura stands espositivi, mostre e dimostrazioni

Ore 16.30 Animazione per bambini

Ore 17.00 Apertura punti ristoro

Ore 18.00 Inaugurazione ufficiale della Fiera in presenza delle autorità civili e religiose, presentata da Giuliano Marongiu con la madrina Laura Spano

Ore 19.00 Esibizione del Gruppo Folk Santa Giuliana di Serbariu

Ore 21.30 I Collage in concerto

Domenica 29 agosto

Ore 10.00 Apertura stands espositivi, mostre e dimostrazioni

Ore 10.00 Animazione per bambini

Ore 12.00 Apertura punti ristoro

Ore 21.00 Isola in festa con il sindaco di Scraffingiu

Evento di musica, intrattenimento e spettacolo ideato e condotto da Giuliano Marongiu con la partecipazione di Alessandro Pili, Laura Spano, Lucia Budroni, Incantos, Roberto Tangianu, Peppino Bande, Alessia Simoncelli e tanti ospiti a sorpresa.