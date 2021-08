I carabinieri di Iglesias hanno denunciato un 46enne originario del Ghana per maltrattamenti nei confronti della moglie 40enne originaria del Burkina Faso

I carabinieri di Iglesias, ieri a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia querela presentata due giorni prima da una 40enne originaria del Burkina Faso, residente ad Iglesias, hanno deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia il marito convivente di 46 anni, operaio, incensurato, originario del Ghana. Dal racconto della donna è emerso che nell’ultimo anno il suo compagno si era reso responsabile di una serie di vessazioni nei suoi confronti, consistenti in ingiurie e violenze, verbali e fisiche, compiute anche alla presenza dei figli minorenni e culminate il 25 agosto scorso in un’aggressione che ha causato alla denunciante lesioni giudicate guaribili in giorni 15 dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Sirai di Carbonia. La vittima e i figli minorenni sono stati accolti in località protetta da una struttura specializzata nell’assistenza a donne vittime di violenza di genere. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha attivato le procedure del codice rosso sulla scorta delle conclusioni investigative dei militari. Si è aperta, dunque, una corsia preferenziale per la trattazione della vicenda che rientra nell’ambito della violenza di genere. La sicurezza della donna e dei suoi figli è attualmente garantita in attesa delle prossime determinazioni dell’autorità giudiziaria.