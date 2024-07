Elmas: incidente stradale sulla statale 130, sei persone in ospedale

Intorno alle 2.00, i vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture sulla strada statale 130, all’altezza della rotatoria di Elmas.

Gli operatori hanno messo in sicurezza i mezzi e dello scenario, alla stabilizzazione dei mezzi ed all’estricazione degli occupanti delle due vetture. Sei persone sono state portate in ospedale dal 118. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine.

Antonio Caria