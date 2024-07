Il Corpo forestale, in due distinti interventi, ha sequestrato circa 20 kg di sabbia e conchiglie illecitamente prelevati nelle spiagge dell’Isola

Il Corpo forestale, in due distinti interventi, ha sequestrato circa 20 chilogrammi di sabbia e conchiglie illecitamente prelevati nelle spiagge dell’Isola. Fondamentale la tempestiva segnalazione dei bagnanti.

Spiaggia di Chia (Comune di Domus de Maria)

I bagnanti hanno segnalato un turista che raccoglieva sacchetti di sabbia. Il personale della stazione forestale di Pula intervenuto sul luogo ne ha bloccato l’attività di raccolta sequestrandogli 8 sacchetti per 13 kg di sabbia e ciottoli. Costui si è rivelato un “collezionista” di sabbia della Sardegna. Infatti ogni sacchetto era provvisto di un foglio che identificava l’origine della sabbia: Chia su Giudeu, Dune di Is Arenas Biancas, Piscinnì, Pula, Cala Cipolla.

Spiaggia di Campulongu (Villasimius)

Anche qui, i bagnanti hanno segnalato un turista che raccoglieva sacchetti di sabbia. Il personale della Base Navale di Villasimius ne ha bloccato la raccolta sequestrando al diportista statunitense 4 kg di sabbia.

Durante il servizio, è stata anche contestata l’occupazione del campo dunale da parte di un concessionario, che aveva installato ombrelloni e sdraio in un’area interdetta per la tutela delle dune di sabbia. Questa zona è anche un’Area Marina protetta.

Il prelievo di sabbia dagli arenili è vietato dalla legge regionale n. 16 del 2017, che prevede sanzioni fino a 3.000 euro per i trasgressori.

Il Corpo forestale sta svolgendo una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai visitatori dell’Isola attraverso la diffusione di locandine e brochure informative presso le concessioni balneari, gli aeroporti e gli scali portuali della Sardegna per prevenire questa condotta dannosa per l’ambiente.