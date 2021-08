Interruzione programmata dell’erogazione idrica il 31 agosto a Iglesias, per i lavori di collegamento di una nuova condotta

A Iglesias, a causa dei lavori di collegamento della nuova condotta idrica della Via Fadda nell’incrocio con la via Olbia, martedì 31 agosto, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, salvo imprevisti, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica alle utenze ubicate nel distretto di via Isonzo.

L’interrogazione riguarderà le utenze delle vie:

– Via A. Pinna,

– Via Argentaria,

– Via A. Gambula,

– Via B. Powell,

– Via Bari,

– Via Bologna,

– Via Carrara,

– Via Concie,

– Via Cremona,

– Via Crocifisso,

– Via D. Chiesa,

– Via G. Diana,

– Via E. Camboni,

– Via E. Fadda,

– Via E. Toti,

– Via Ferrara,

– Via Firenze,

– Via Fiume,

– Via F. Baracca,

– Via F. Bandiera,

– Via Fratelli Cairoli,

– Via G. Poma,

– Via Generale A. Diaz,

– Via Genova,

– Via Giotto (Di Bondone),

– Via G. Leccis,

– Via G. Lussu,

– Via G. Pusceddu,

– Via G. Mameli,

– Via II Giugno,

– Via Indipendenza,

– Via Isonzo,

– Via Livorno,

– Via Madre Teresa di Calcutta,

– Via Matera,

– Via Messina,

– Via Metalla,

– Via M. Buonarroti,

– Via Milano,

– Via Modena,

– Via Monsignor G. Pirastru,

– Via Napoli,

– Via N. Bixio,

– Via Nuoro,

– Via Olbia,

– Via Oristano,

– Via Palermo,

– Via Perugia,

– Via Potenza,

– Via R. Laconi,

– Via Rimini,

– Via Salerno,

– Via Santa Barbara,

– Via Siracusa,

– Via Tenente Cacciarru,

– Via Terni,

– Via Torino,

– Via Trento,

– Via Trieste,

– Via Venezia,

– Via Vicenza,

– Via V. Lamieri,

– Via XX Settembre,

– Via XXV Aprile,

– Viale E. Fadda,

– Viale V. Veneto sino al n° 112,

– Vicolo E. Lussu,

– Vicolo Metalla,

– Vicolo Primo Argentaria,

– Vicolo Santa Barbara,

– Vicolo Secondo Argentaria,

– Piazza Brigata Sassari,

– Piazza G. Cavallera,

– Piazza Mercato,

– Piazza R. Levi Montalcini,

– Piazzetta A. Merini.

Potrebbero verificarsi inconvenienti temporanei di torbidità in fase di ripristino del servizio, sarà cura di Abbanoa, in tale eventualità, procedere ad operazioni di spurgo della rete. Qualora gli interventi venissero completati in tempi minori rispetto al previsto, il servizio sarà ripristinato anticipatamente.