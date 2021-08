Una serata di musica e cultura sabato sera nella Necropoli di Is Loccis Santus

Nella Necropoli di Is Loccis Santus, sullo sfondo di uno dei siti più suggestivi del territorio, la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, in collaborazione con il comune di San Giovanni Suergiu, ha organizzato una serata di musica e cultura per far rivivere sotto nuova luce la sacralità di luoghi senza tempo, in programma sabato 28 agosto, Lo spettacolo, a partire dalle ore 19.00, sarà preceduto da visite guidate al tramonto. In osservanza della normativa vigente, la partecipazione agli eventi pubblici sarà subordinata all’esibizione di Certificazione verde (Green pass).