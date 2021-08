Il consigliere di minoranza Simone Saiu ha presentato un’interrogazione e due interpellanze al sindaco di Iglesias, Mauro Usai, e agli assessori competenti.

L’interrogazione riguarda il mancato approvvigionamento idrico di San Giovanni Miniera, al fine di conoscere se l’Amministrazione, che ha ricevuto in più occasioni le lamentele delle famiglie e delle persone interessate, abbia interessato Abbanoa e come sia stata approvvigionata.

Le due interpellanze riguardano, la prima la campagna di tracciamento nelle scuole di Iglesias, indispensabile per ridurre la diffusione del Covid-19 e permettere uno svolgimento sereno delle lezioni; la seconda le ragioni per le quali l’impianto di Porto Flavia in 7 anni non sia stato restituito nella sua interezza.