La Porto Cervo Racing con Ennio Donato (Ford Escort Cosworth) ha conquistato la vittoria di classe e il podio di gruppo alla cronoscalata Svolte di Popoli.

Trasferta positiva per Ennio Donato e la Scuderia Porto Cervo Racing. In Abruzzo, nella 57ª Cronoscalata Svolte di Popoli, il portacolori del Team, al volante della sua Ford Escort Cosworth dall’inconfondibile livrea Vecchio Amaro del Capo, conquista la vittoria nella classe E1 Italia oltre 3000, il secondo posto di gruppo E1 Italia ed il diciassettesimo nell’assoluta.

«Una gara molto bella – commenta Ennio Donato – il mio obiettivo era conquistare punti in ottica Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud. La prima manche è andata bene, mentre nella seconda ho preferito non prendere rischi. Ringrazio lo sponsor Vecchio Amaro del Capo, la Scuderia, e rivolgo i miei complimenti agli organizzatori per il grande impegno profuso.»

Per Ennio Donato il prossimo appuntamento sarà dal 23 al 25 agosto, in Umbria, al 54° Trofeo Luigi Fagioli Gubbio-Madonna della Cima, valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il TIVM Nord/Sud.

La Scuderia Porto Cervo Racing, intanto, prosegue nell’organizzazione dell’8° Rally Terra Sarda-Rally della Gallura, valido come prova di Coppa Rally di Zona ACI Sport e Sardegna Rally Cup, in programma dal 4 al 6 ottobre.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments