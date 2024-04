Tutti protagonisti nel fine settimana ciclistico, a Sarroch, Iglesias e Guspini

Ancora intensa attività per gli appassionati della bicicletta in Sardegna. Domani, nell’isola, sono in programma tre gare.

Prime pedalate per i giovanissimi a Sarroch. Qui il locale Veloclub ha organizzato il Campionato Regionale di categoria 1ª prova abilità di gimkana e sprint. Si gareggia sorriso all’interno del ciclodromo comunale con partenza alle ore 10.00.

Ancora più sul serio si farà a Iglesias, dove la SC Monteponi di Gigi Mascia si è prodigata con la solita energia per mettere in piedi la 17ª edizione del trofeo MG Tuning. La competizione è riservata ad allievi, juniores ed esordienti. Sarà un percorso di 50,6 km complessivi ricavati su un circuito di 2,2 km da ripetere 23 volte. Partenza alle ore 17.00 dalla zona industriale Sa Stoia. Un’ora prima partiranno anche gli esordienti di 1° e 2° anno. Per loro percorso ridotto di 26,4 km (circuito da ripetere 12 volte).

I Master saranno impegnati, invece a Guspini. Qui, con l’organizzazione della locale Unione Ciclistica, andrà in scena il Trofeo cittadino in ricordo di Guido Saba. La gara sul percorso di 75 km porterà i corridori in direzione Pabillonis, Oristano, Santadi, Torre dei Corsari, Porto Palma e Funtanazza e si concluderà in via Marconi a Guspini. Partenza alle ore 10.15 da via Saba.