Scadono il 10 settembre i termini per aderire al progetto “Sport terapia”, destinato alla promozione dello sport in favore dei soggetti diversamente abili.

Si chiama “Sport Terapia” il progetto regionale che mira a promuovere e diffondere la pratica dello sport in favore dei soggetti diversamente abili. Un’iniziativa che si avvarrà della collaborazione delle associazioni e degli enti iscritti all’albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel campo delle disabilità. La Regione Sardegna ha destinato al Fondo Regionale per il Sistema integrato dei Servizi alla persona una quota per la realizzazione del programma “Sport Terapia”.

Il comune di Carbonia, in qualità di ente capofila dell’ambito PLUS Distretto Socio-sanitario di Carbonia, intende avviare progetti di promozione e diffusione dello sport a beneficio delle persone con disabilità fisica e psichica certificata ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3. «L’adesione a questo progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza terapeutica che le discipline sportive possono avere per dare sollievo e ristoro a tante persone diversamente abili. A ciò si aggiunge la rilevanza che lo sport assume quale fattore di aggregazione, integrazione e socializzazione», spiega l’assessore dei Servizi sociali, Loredana La Barbera.

“Sport Terapia” verrà realizzato nel corso dell’anno 2019. Le associazioni sportive potranno presentare domanda di partecipazione entro il 10 settembre 2019 a mano all’Ufficio Protocollo del comune di Carbonia o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

