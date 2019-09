Dopo il successo delle ultime due edizioni, il comune di Carbonia aderirà anche nel 2019 all’iniziativa ecologica “Puliamo il mondo”, lanciata da Legambiente con la collaborazione di Anci e con i patrocini di ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di UPI (Unione delle Province d’Italia).

“Puliamo il mondo” fa parte del progetto “Clean up the World”, un evento internazionale in difesa dell’ambiente, nato a Sydney nel 1989, che oggi coinvolge più di 120 Paesi e 35 milioni di cittadini in tutto il mondo.

La data della manifestazione, che avrà luogo in varie zone del territorio di Carbonia, è fissata per la mattinata di sabato 12 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. «Il nostro obiettivo è sensibilizzare il mondo giovanile e i cittadini al rispetto, alla salvaguardia e alla pulizia dell’ambiente, coinvolgendo attivamente le scuole, le associazioni ambientalistiche, sportive, culturali e sociali di Carbonia. Tutti insieme ci rimboccheremo le maniche per dare un esempio concreto di senso civico e amore per la nostra città», ha detto il sindaco, Paola Massidda. «Questa iniziativa si inserisce nel solco delle precedenti due edizioni, in cui tanti volontari animati dallo spirito di servizio per la propria città raccolsero centinaia di kg di rifiuti in via Dalmazia, al Centro Intermodale, nella Grande Miniera di Serbariu, nel canale tombato di Cannas, all’esterno del cimitero di Medadeddu, a Cortoghiana e a Barbusi,in località su Strintu de s’Axina. La pulizia delle aree degradate, il rispetto dell’ambiente e la riduzione della produzione di rifiuti (plastica in particolare), sono pienamente in linea con quanto richiesto dai giovani nelle manifestazioni “Fridays for future”», ha aggiunto l’assessore dell’Ambiente, Gian Luca Lai. Visto il prevedibile successo dell’iniziativa, il comune di Carbonia ha provveduto ad acquisire, tramite la società De Vizia, un numero superiore di kit – da adulto e da bambino – rispetto alle scorse edizioni. Le pettorine gialle, i guanti e i gadgets verranno consegnati ai volontari il giorno della manifestazione. Ciascun volontario sarà coperto da idonea assicurazione. I volontari che hanno intenzione di aderire all’iniziativa sono pregati di comunicare il proprio nominativo agli uffici del comune di Carbonia, chiamando il numero di telefono 0781 694266.

Nei prossimi giorni verranno comunicate le aree in cui interverranno i volontari di “Puliamo il Mondo”.

