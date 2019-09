I carabinieri di Quartu indagano su su un accoltellamento verificatosi verso le sei di questa mattina nei pressi di un locale della spiaggia del Poetto.

I carabinieri del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena stanno cercando di fare luce su un accoltellamento verificatosi verso le sei di questa mattina nei pressi di un locale della spiaggia del Poetto. La vittima è un ventenne, che per cause in corso di accertamento è stato attinto al fianco da una coltellata, giudicata guaribile in 15 giorni dai medici del Brotzu. Al momento i militari stanno valutando la posizione di due giovani, accompagnati presso la caserma di Quartu Sant’Elena.

