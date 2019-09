Tariffe scontatissime sui traghetti Delcomar da e per Carloforte, nel fine settimana, in occasione della rassegna cinematografica “Creuza de Mà”.

Tariffe scontatissime sui traghetti Delcomar da e per Carloforte, nel fine settimana, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, in occasione della rassegna cinematografica “Creuza de Mà”. La promozione prevede un costo di 3,90 euro sulla tratta Carloforte/Portovesme per singolo passeggero a piedi nella formula andata e ritorno; ed un costo di 3.50 euro sulla tratta Carloforte/Calasetta per singolo passeggero a piedi nella formula andata e ritorno. Dagli importi indicati è escluso il costo del contributo di sbarco che per i giorni indicati equivale a 2,50 euro per singolo passeggero.

