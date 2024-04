Il 18 e 19 maggio 2024 Nuxis parteciperà alla ventottesima edizione di Monumenti Aperti. «L’Amministrazione comunale ha visto in questa manifestazione un’opportunità per incrementare la notorietà del patrimonio storico e culturale presente nel nostro paese: il Sito Geo-Speleo-Archeologico di Sa Marchesa, il Pozzo Sacro e la Chiesa di Sant’Elia – dice il sindaco Romeo Ghilleri -. L’evento si svolgerà in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Santadi e lo Speleo Club Nuxis che renderanno protagonisti i nostri ragazzi delle scuole Primaria e Secondaria di Nuxis.

Crediamo sia l’occasione perfetta per portare #NuxisfuoriNuxis!»