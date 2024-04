La mostra storica dedicata ai bersaglieri sarà visitabile fino al 28 aprile, a Iglesias, presso la Palazzina dell’Associazione Mineraria Sarda

La sezione di Iglesias dell’Associazione Nazionale Bersaglieri ha diffuso una nota con la quale ringrazia la cittadinanza iglesiente e i tanti visitatori provenienti da diversi paesi della Sardegna che, in questi giorni, numerosissimi hanno visitato la mostra storica dedicata ai bersaglieri allestita, in occasione del Terzo Raduno Regionale, presso la Palazzina dell’Associazione Mineraria Sarda.

Per soddisfare le richieste che da più parti giungono, grazie alla disponibilità del 3° Reggimento Bersaglieri, dell’associazione Mineraria Sarda e dell’Amministrazione comunale di Iglesias, di concerto è stato deciso di posticipare la chiusura della mostra da domenica 21 a domenica 28 aprile.

Nella mattinata del 25 aprile, Festa della Liberazione, sarà possibile visitare la mostra e ammirare il labaro del Battaglione Bersaglieri Goito che il 21 aprile 1945 entrò vittorioso nella Bologna liberata.

L’A.N.B. di Iglesias ringrazia il Comandante del 3° Reggimento Bersaglieri, il Presidente dell’Associazione Mineraria Sarda, il presidente regionale ANB Sardegna e il sindaco di Iglesias per il privilegio concesso.