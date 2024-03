I bambini della scuola primaria di Nuxis hanno realizzato un colorato murale nel salone della scuola. Il progetto si intitola “Piante officinali e medicinali della Sardegna”.

«Abbiamo voluto coniugare la materia di scienze all’arte muraria, insegnando ai bambini come dipingere su muro ma anche quali sono alcune delle piante medicinali della Sardegna e quali sono i loro impieghi – spiega il sindaco, Romeo Ghilleri -. Le piante rappresentate sono: (da sx a dx) timo, erica, malva, rosmarino, lavanda selvatica, borragine, ortica, alloro, elicriso, finocchietto selvatico, iperico, tarassaco e calendula.»

«Ringraziamo per il grande lavoro svolto l’artista Sofia Trogu, le maestre e il dirigente per la grande disponibilità dimostrata», conclude Romeo Ghilleri.