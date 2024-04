Anche la Sardegna allo Stadio Domiziano di Roma per la consegna del premio Italive 2023

Si è tenuta oggi, venerdì 19 aprile, presso la prestigiosa cornice del Teatro Domiziano, a Roma, la consegna del Premio Italive 2023.

Sono 6 le Regioni premiate (Piemonte, Campania, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sardegna). La Sardegna ha ottenuto il riconoscimento nelle categoria “Mercatini di Natale” con il Castello di Babbo Natale, evento che è andato in scena lo scorso dicembre presso il Castello di San Michele di Cagliari e che ha registrato oltre 10.000 presenze.

Il Premio Italive viene indetto ogni anno e sono premiate le seguenti categorie:

• Sagre ed Eventi Enogastronomici

• Eventi Folkloristici

• Mostre, Mercati e Fiere

• Musica e Spettacolo

• Raduni ed Eventi Sportivi

• Mercatini di Natale

• Eventi Sociali e Culturali in genere

• Eventi per Bambini e Ragazzi

Gli eventi dopo una prima selezione vengono pubblicati sul sito web italive.it strutturato in geolocalizzazione e sottoposti alla valutazione di gradimento (rating) dei viaggiatori.

Le votazioni online si concludono allo scadere dei 30 giorni successivi all’evento. Gli eventi più votati tanto come quantità quanto come gradimento vengono ulteriormente valutati da una Commissione di cinque esperti che giudicano in base ad una parola chiave: il Genius Loci, la capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua gente (tradizione, cultura e talenti) riuscendo a portali fuori dai propri confini ed affermarli con fantasia e creatività. Importante la passione e la partecipazione della collettività locale all’evento.

«A questa manifestazione ha operato uno staff di oltre 50 persone che per ore e ore, per tutto il mese di dicembre, ha lavorato senza sosta e con dedizione, consapevoli di quanto dovesse essere ben organizzato l’incontro e il tempo da far passare con Babbo Natale, far conoscere la sua vita e i suoi aiutanti ai tanti piccoli ospiti attesi – spiegano gli organizzatori Ivan Scarpa ed Alessia Littarru -.

«Un ringraziamento speciale a loro, alla compagnia teatrale Oneiros nostra partner e alla Società Orientare che ci ha concesso non solo l’ utilizzo del Castello di San Michele ma che ci ha aiutato nelle fasi operative – concludono -. Ci auguriamo che questo titolo Nazionale possa attrarre e portare turisti da tutto il territorio nazionale nella nostra Città per la prossima edizione.»

È questo il secondo riconoscimento Nazionale del team Media dopo quello ottenuto per “La Primavera Sulcitana”.