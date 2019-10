Giornata di mobilitazione dei lavoratori del polo industriale di Portovesme, a sostegno dell’annosa vertenza energetica.

Questa mattina, dalle 8.00, presso lo stabilimento ex Alcoa, oggi Sider Aloys, si è svolta una riunione informativa, presso la sala mensa, sulla situazione in cui verte “il tanto atteso riavvio” dell’impianto al momento attivo con 130 dipendenti. In mattinata si è svolto il sit-in in prefettura, a Cagliari, nel corso del quale sono stati posti “i puntini sulle i” in riferimento all’urgenza della situazione dell’intero polo industriale di Portovesme. Alle 16.30, la giornata di mobilitazione dei lavoratori Sider Alloys si concluderà con un’assemblea dei lavoratori presso il salone dell’oratorio San Giovanni Bosco della chiesa di San Ponziano. La speranza è sempre la stessa…che i lavoratori possono riavere il loro posto di lavoro e, di conseguenza, la dignità di cui sono stati privati.

Nadia Pische

