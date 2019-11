I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, hanno portato a termine un maxi sequestro di ketamina, con 2 arresti. Smantellato un laboratorio chimico artigianale.

I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, hanno portato a termine un maxi sequestro di ketamina, con 2 arresti, e smantellato un laboratorio chimico artigianale. L’operazione è arrivata a seguito dell’intensificazione di servizi preventivi e repressivi finalizzati a contrastare lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, attraverso il monitoraggio di locali pubblici, vie e piazze cittadine sia della città di Cagliari che dei paesi della Provincia, i carabinieri sono giunti ad individuare una coppia di italiani che appariva essere il riferimento per l’acquisto di ketamina.

Questo tipo di stupefacente, che si presenta in cristalli ed è inodore ed insapore e quindi risulta più difficile da individuare, dai controlli sul territorio e dalle informazioni acquisite, sembra iniziare ad essere sempre più presente. Oltre ai suoi effetti allucinogeni, rientra tra quel tipo di stupefacenti denominati “droga dello stupro” perché facilmente diluibile.

Anche attraverso l’attività di osservazione e pedinamento di alcuni pregiudicati e di assuntori, è stata individuata l’abitazione della coppia, posta tra la zona di Is Mirrionis e Sant’Avendrace. Tale appartamento era stato trasformato in una sorta di centro per la lavorazione ed il confezionamento, soprattutto, di droghe sintetiche.

I militari si sono presentati presso l’abitazione e, non appena si sono qualificati, la donna, una 27enne italiana, ha tentato inutilmente di chiudere la porta per non farli entrare. Una volta all’interno, i militari hanno sorpreso l’uomo, un 33enne che, negli ambienti dello spaccio veniva chiamato “il chimico”, era intento a preparare cristalli di ketamina per la vendita.

Al termine della perquisizione domiciliare e dell’analisi tecnica del RIS di Cagliari, che ha confermato la tipologia della sostanza rinvenuta, sono stati complessivamente sequestrati 1,3 kg di ketamina ed una decina di grammi tra cocaina e marijuana.

L’ingente quantitativo di ketamina, di un valore di oltre 120.000 euro, è uno dei maggiori sequestri mai avvenuti in Sardegna ed ha un grande rilievo anche a livello nazionale.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments