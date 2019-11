Ieri mattina 50 donne del territorio hanno manifestato al consultorio di via Brigata Sassari, a Carbonia, chiedendo ed ottenendo un incontro con il presidente della commissione regionale Sanità.

Ieri mattina 50 donne del territorio, vedendosi interrotto un servizio salva vita, come quello del pap test per la prevenzione del tumore, sono andate al consultorio di via Brigata Sassari, a Carbonia e, verificato che non vi era la possibilità di avere l’esame, hanno deciso, assistite dai loro parenti, di non muoversi da lì fino a che non avessero ricevuto la data concreta del ripristino del servizio…

«Valutato che a livello territoriale, presso la commissione regionale della Sanità, non abbiamo nessuno che rappresenti gli interessi dei cittadini del territorio – hanno detto – abbiamo chiesto un incontro urgente immediato al presidente della commissione Sanità, Domenico Gallus ed abbiamo fatto notare che non ci saremmo mossi da lì fino a quando non avessimo avuto l’incontro. Dopo un’ora il presidente della Commissione ci ha comunicato che ci incontrerà.»

«Le donne del mio territorio sono speciali – ha commentato Daniele Mele – hanno avuto un problema che colpiva tutte e…non hanno fatto un convegno…non hanno fatto una passerella per i politici…non hanno fatto striscioni…non hanno chiesto per favore o permesso…si sono autodeterminate ed autoconvocate, chiedendo supporto o noi mariti, fratelli, zii, cognati, amici, e sono andate alla fonte a chiedere spiegazioni.»

