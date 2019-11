Michele Cossa (Riformatori sardi): «Sull’eradicazione della peste suina siamo vicini al traguardo, ora non bisogna abbassare la guardia».

«L’eradicazione della peste suina ha un significato enorme per la Sardegna in termini di salute animale e ripresa dell’export di carne di maiale ed insaccati. Dobbiamo tornare, anche nella produzione di insaccati, a essere eccellenza riconosciuta come tale anche oltre i confini italiani.»

Il consigliere regionale dei Riformatori sardi Michele Cossa, rimarca che la Sardegna, in termini di produzione e lavorazione di carne suina, deve tornare ad essere il diretto concorrente della Spagna «di cui non invidiamo nulla avendo storicamente una qualità della materia prima e una abilità nella lavorazione delle carni di eguali misura e valore».

Per Michele Cossa «la Regione sta portato a termine un lavoro difficile che necessita della massima attenzione e collaborazione di tutti, nessuno escluso». «Siamo vicini al traguardo – conclude il consigliere regionale dei Riformatori sardi – ed è necessario non perdere di vista l’obiettivo, ovvero l’eradicazione definitiva della peste suina, l’unico modo per consentire la ripresa dell’export cancellando quindi le restrizioni al commercio di prodotti a base di carne suina.»

