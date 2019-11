Questa mattina sono iniziati, a Carbonia, gli interventi di ripristino e sistemazione dei marciapiedi situati lungo la via Marche, una delle principali arterie stradali del centro cittadino, a pochi passi dal Mercato Civico e sede del mercatino del sabato.

«Si tratta di un lavoro pubblico atteso da tempo, che produrrà risultati tangibili in termini di maggiore sicurezza per i pedoni, riqualificazione urbanistica e contestuale miglioramento del decoro urbano», ha spiegato il sindaco Paola Massidda.

«E’ previsto il rifacimento dei percorsi pedonali con rimozione dei tratti che presentano irregolarità, crepe e pavimentazione disconnessa – ha aggiunto l’assessore dei Lavori pubblici Gian Luca Lai -. Gli interventi si inseriscono nell’ambito di una più ampia serie di azioni amministrative che si estrinsecheranno nella realizzazione di nuove pavimentazioni stradali sia sui marciapiedi che sulle corsie di marcia, nell’abbattimento delle barriere architettoniche, in rivisitazioni delle sezioni stradali e nelle opere finalizzate a ridurre le velocità di marcia dei veicoli (Traffic Calming).»

I lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale con la realizzazione dei percorsi pedonali di via Marche sono finanziati attraverso i fondi previsti nel cosiddetto “Decreto Crescita”, legge 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.

Al fine di garantire l’incolumità dei cittadini e delle maestranze impegnate nei lavori è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Marche, nel tratto compreso tra via Cagliari e piazza Ciusa, dal 13 novembre al 31 dicembre 2019.

La durata contrattuale dei lavori è di 70 giorni.

I lavori pubblici necessitano lo spostamento di una fila di operatori del mercatino settimanale (ubicati sul lato EST ovvero lato marciapiedi in betonelle), i quali non dovranno operare sulla via Marche a partire dal 16 novembre fino al completamento degli interventi.