Sabato 16 novembre la manifestazione “Puliamo il mondo”, organizzata da Legambiente, farà tappa a Iglesias.

La manifestazione “Puliamo al mondo”, edizione italiana di “Clean Up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale, organizzata da Legambiente, sabato 16 novembre farà tappa ad Iglesias, con partenza alle ore 8.30 in Piazza Conte Ugolino.

Lo scopo dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con il comune di Iglesias, è quello di contribuire a liberare le strade, le piazze e gli spazi comuni dai rifiuti e dall’incuria.

“Puliamo il mondo” è un appuntamento portato in Italia 26 anni fa grazie a Legambiente, ed è cresciuto fino ad abbracciare tante realtà del territorio, grazie anche alla collaborazione di tante associazioni della società civile e di tanti volontari che scelgono di dare il proprio contributo per la collettività.

«Un’iniziativa che ha un valore non solamente simbolico – ha messo in evidenza il sindaco di Iglesias Mauro Usai – ma rappresenta un momento nel quale ognuno può fare la propria parte per la tutela dell’ambiente». «Grazie anche al contributo dei volontari e di tanti giovani – ha aggiunto l’assessore dell’Ambiente Francesco Melis – per i quali “Puliamo il mondo” rappresenta anche un importante momento di educazione civica ed ambientale.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments