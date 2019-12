E’ stato inaugurato sabato 7 dicembre, a Iglesias, il Museo del Costume e della Tradizione.

«Il Museo del Costume e della Tradizione – ha detto il sindaco Mauro Usai – è un patrimonio di tutta la comunità, da tutelare e valorizzare, raccolto negli anni grazie al lavoro del maestro Stefano Priola. Obiettivo di questa Amministrazione è quello di “musealizzare” il nostro Centro cittadino, rendendolo la porta di accesso per i visitatori che cercano un turismo di esperienza, fatto di bellezza naturali, storia, tradizioni e testimonianze del passato industriale e minerario.»

«Ogni città ha la sua storia, la sua identità, la sua cultura e le sue tradizioni – ha spiegato Stefano Priola – e questo Museo, al quale ho contribuito con quanto ho raccolto e conservato con cura nel corso degli anni, nasce dal mio amore per Iglesias. Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale che ha accolto e realizzato questa iniziativa e chiedo aiuto a tutti gli Iglesienti, per tutelare e curare questo patrimonio.»

Gli orari di apertura al pubblico per ora sono gli stessi dell’Ufficio Turistico:

Da ottobre a maggio:

dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 15.30 alle 18.30

da giugno a settembre:

dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 16.00 alle 20.00.

