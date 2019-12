Giovedì 19 dicembre il Consiglio comunale di Sant’Antioco delibererà la richiesta di istituzione della provincia del Sulcis Iglesiente.

Anche nel Consiglio comunale di Sant’Antioco approda l’ordine del giorno contenente la richiesta di istituzione della provincia del Sulcis Iglesiente. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria – prima convocazione – per giovedì 19 dicembre, con inizio dei lavori alle 9.30 e termine entro le 13.30, presso la sala consiliare, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

– Interrogazione presentata dal gruppo Genti Noa su: Installazione case dell’acqua;

– Mozione presentata dal gruppo Genti Noa su: Cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre;

– Richiesta istituzione Provincia del Sulcis Iglesiente – approvazione ordine del giorno;

– Variazione n° 01 al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e all’elenco annuale 2019 e variazione n° 01 al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020;

– Pianificazione attuativa ampliamento del piano per gli insediamenti produttivi. Approvazione definitiva primo stralcio;

– Variante al P.U.C. per l’ambito interessato dalla zona industriale sotto zone D1 e D2 – perimetrazione delle aree interessate dai piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in località “Su girili de Gion Pau”;

– Adozione del progetto di variante al piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) in località “Su girili de Gion Pau”;

– Approvazione dei disciplinari per il consolidamento del diritto di superficie o di proprietà vincolata, già concessi ex art 35 della L. 865/71 e per la trasformazione del regime giuridico in piena proprietà nei piani per gli insediamenti produttivi;

– Approvazione dei disciplinari per il consolidamento del diritto di superficie o di proprietà vincolata, già concessi ex art. 35 della L. 865/71 e per la trasformazione del regime giuridico in piena proprietà ai sensi dei commi 45 e 50 dell’art. 321 della L. 448/98 e SS.MM.II. nei piani di zona e nei piani ad essi assimilati;

– Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 197 lett. A) d. lgs 267/2000 in favore della G.M.T. sport service cooperativa per il servizio di manutenzione e vigilanza degli impianti sportivi comunali – periodo 01/01/2019 – 31/07/2019;

– Razionalizzazione annuale delle società partecipate.

