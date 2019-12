Il Carbonia si rafforza, tesserato il 26enne attaccante senegalese Keba Gassama, disponibile già domenica contro il La Palma Monte Urpinu.

C’è anche il Carbonia tra le squadre attive nel mercato di fine anno. La società guidata dal presidente Carlo Foti ha acquisito il cartellino di Keba Gassama, attaccante senegalese di 26 anni (è nato a Dakar il 15 marzo 1993), proveniente dalla Vis Ariano Accadia di Ariano Irpino (AV), squadra terza in classifica del girone B del campionato di Eccellenza della Campania. In Italia dal 2010, ha alle spalle una lunga esperienza maturata in diverse squadre, tra serie D, Eccellenza (per diverse stagioni) e Promozione.

Alto 165 cm, peso forma 60 kg, Keba Gassama è calciatore molto veloce, abile nel dribbling, chiamato a completare il reparto offensivo, consentendo ad Andrea Marongiu un’alternativa importante, anche perché si presenta con caratteristiche differenti rispetto agli altri componenti dell’attacco. Sarà disponibile già domenica pomeriggio, nella partita casalinga con il La Palma Monte Urpinu.

Nei prossimi tre giorni (i tesseramenti saranno possibili fino a lunedì 15 dicembre), la società cercherà di acquisire un portiere fuoriquota, con il quale Andrea Marongiu avrebbe ulteriori alternative nello schieramento dei tre giovani fuoriquota previsti dal regolamento.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments