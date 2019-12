Il comune di Carbonia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1. La nuova figura si occuperà delle seguenti attività: urbanistica e pianificazione territoriale, edilizia privata e produttiva, valutazione ambientale, tutela dei beni culturali e del paesaggio. I candidati dovranno essere in possesso di laurea vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria Edile-Architettura, Urbanistica, oppure di laurea nuovo ordinamento nelle seguenti classi: LM-3 Lauree magistrali in Architettura del Paesaggio; LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura.

Questo nuovo bando fa seguito alle procedure già avviate dall’Amministrazione comunale per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 impiegati amministrativi di categoria C, di un Comandante e di un Istruttore Direttivo dei Vigili Urbani, di un Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere. A ciò si aggiunge l’ormai imminente stabilizzazione di 3 lavoratori socialmente utili, precari da oltre 25 anni.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paola Massidda: «Il potenziamento di un servizio essenziale come l’Ufficio Urbanistica si inserisce all’interno del piano triennale (2018-2020) di assunzioni, approvato con delibera di Giunta n. 24 del 6 febbraio 2018, il cui obiettivo è sostituire con nuove leve le posizioni vacanti e quelle che risulteranno scoperte in seguito ai numerosi pensionamenti».

La scadenza per la presentazione delle candidature al concorso pubblico è fissata per il 30 dicembre 2019. Per maggiori informazioni sul bando è possibile consultare la sezione “Bandi di Concorso” del sito internet del comune di Carbonia.

