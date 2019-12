Lunedì 23 dicembre, il teatro civico di Sinnai, alle ore 21.00, ospiterà il Concerto Gospel di Natale con il gruppo JP & The Soul Singers, organizzato dall’associazione culturale Sweet Music.

Lunedì 23 dicembre, il teatro civico di Sinnai, alle ore 21.00, ospiterà il Concerto Gospel di Natale con un gruppo che approda in Sardegna direttamente dagli Stati Uniti i JP & The Soul Singers, organizzato dall’associazione culturale Sweet Music.

Un concerto che in realtà è un vero e proprio show che ripropone le interpretazioni più strettamente natalizie e tradizionali, ma in chiave giovane e moderna, dove stile, eleganza e presenza scenica sono importanti quanto tradizione, vocalità e tema cantato.

Un modo caldo e coinvolgente per avvicinarsi a questa festa così sentita. Lo spirito del Natale sta anche nella musica e nessuna musica può essere migliore di un Gospel trascinante e coinvolgente per celebrarlo; infatti Gospel significa “buona novella” e perciò che si svolga in Chiesa o in un bel teatro questo spettacolo ed i suoi protagonisti sapranno come far sentire il pubblico parte di un qualcosa di più grande, di unico; la musica Gospel, infatti, è una delle più rappresentative e vitali forme artistiche Afro-Americane, strettamente connessa con il sentimento religioso di questo popolo. Sarà quindi una grande possibilità di vivere un’esperienza illuminante, un tuffo in mondo musicale che lascerà a bocca aperta bambini e adulti di ogni età.

In questo concerto la tradizione Gospel si rinnova con arrangiamenti moderni ed entusiasmanti. Sarà impossibile non battere le mani a tempo per accompagnare queste magnifiche voci, ed alcuni si alzeranno in piedi per ballare sulle note delle più famose canzoni Gospel, d’altronde è Natale! e non mancheranno di sicuro quei brani che “fanno Natale” nell’immaginario di tutti noi sin dall’infanzia.

Un progetto che è pura espressione musicale e corale di gioia sensibilità e speranza. E proprio questo genere per le sue caratteristiche di profondità e comunicativa rappresenta il modo ideale per parlare di temi quali pace, speranza, condivisione e del vero senso della vita.

Il pubblico si troverà avvolto da una musica d’impatto, viva, gioiosa, che saprà parlare dritto al cuore di ciascuno trasmettendo le calde emozioni e la spiritualità che racchiudono il significato più profondo del Natale.

