Per l’anno 2020, non sono previste modificazioni su importo e regolamento del contributo di sbarco del comune di Carloforte, che resterà invariato rispetto all’anno in corso.

Ne dà comunicazione, con una breve nota, il sindaco, Salvatore Puggioni.

«Al fine di poter consentire agevolmente il rinnovo annuale dei certificati di esenzione per l’anno 2020 – spiega il sindaco Salvatore Puggioni – si autorizza l’utilizzo e la validità dei documenti rilasciati nell’anno 2019, limitatamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2020. Improrogabilmente, dal 2° marzo 2020, saranno ritenute valide unicamente le sole certificazioni rilasciate nell’anno 2020. Dal 1° gennaio 2020 – conclude Salvator Puggioni – sarà possibile procedere per il rinnovo delle esenzioni, rivolgendosi presso l’Ufficio tributi, in località ex Cisternone.»

