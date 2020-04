La diffusione del Coronavirus in Sardegna: il 1° caso il 3 marzo, ieri 874 con 41 decessi

Il primo caso di positività al Coronavirus (ricoverato con sintomi), in Sardegna, è stato riscontrato il 3 marzo, su 29 tamponi eseguiti. Lo stesso giorno in Italia, i casi erano 2.502, già 79 i decessi, tutti nelle regioni del Nord (55 il Lombardia, 18 in Emilia Romagna, 3 in Veneto, 2 nella Marche – unica regione del Centro Italia allora coinvolta – e 1 in Liguria).

Il secondo caso in Sardegna, dopo un giorno di tregua, è stato riscontrato il 5 marzo (ancora ricoverato con sintomi), su 50 tamponi eseguiti. In Italia il numero totale dei casi era salito a 3.858, con 148 decessi (98 in Lombardia, 30 in Emilia Romagna, 10 in Veneto, 4 nelle Marche, 2 in Piemonte, 3 in Liguria e i in Puglia).

Il 7 marzo i casi di positività in Sardegna sono saliti a 5, 2 dei quali ricoverati con sintomi, 3 in isolamento domiciliare, su 99 tamponi eseguiti. In Italia il numero totale era salito ancora a 5.883, 233 i decessi (154 in Lombardia, 48 in Emilia Romagna, 13 in Veneto, 5 in Piemonte, 6 nelle Marche, 1 nel Lazio, 4 in Liguria e 2 in Puglia).

Una settimana più tardi, il 14 marzo, il numero dei casi, in Sardegna, è cresciuto a 47, 14 ricoverati con sintomi, 33 in isolamento domiciliare, su 530 tamponi eseguiti. In Italia il numero dei casi è cresciuto esponenzialmente a 21.157, su 109.170 tamponi eseguiti, con ben 1.441 decessi, il numero più elevato in larga misura in Lombardia, 966, ma ormai diffusi in tutte le Regioni (ancora escluse solo Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata).

I primi due decessi, in Sardegna, si sono verificati il 15 marzo, quando i caso di positività erano saliti a 77, su 613 tamponi eseguiti, 16 ricoverati con sintomi, 59 in isolamento domiciliare. I casi totali in Italia erano 24.747, su 124.899 tamponi eseguiti, 1.809 i decessi.

I primi pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4, in Sardegna, sono stati posti il 17 marzo, quando i casi totali erano saliti a 117, su 1.003 tamponi eseguiti, con 36 pazienti ricoverati con sintomi, 75 in isolamento domiciliare e 2 deceduti. In Italia il giorno i casi totali erano 31.506, su 148.657 tamponi eseguiti, con 2.060 in terapia intensiva e 2.503 decessi.

Il 21 marzo i casi totali di positività, in Sardegna, sono diventati 330, su 2.297 tamponi eseguiti, 65 pazienti ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva, 240 in isolamento domiciliare, 4 deceduti. In Italia i casi totali erano diventati 53.578, su 233.222 tamponi eseguiti, i pazienti in terapia intensiva 2.857, i deceduti 4.825.

Crescita esponenziale ancora nei giorni successivi ed il 28 marzo, in Sardegna, i casi totali sono saliti a 624, su 4.225 tamponi eseguiti, con 95 pazienti ricoverati con sintomi, 22 in terapia intensiva, 452 in isolamento domiciliare e 26 deceduti. In Italia, in una settimana i casi sono cresciuti di quasi il 58%, fino a 92.472, su 429.526 tamponi eseguiti, 10.023 deceduti.

Ieri, infine, 4 aprile 2020, in Sardegna i casi totali di positività sono arrivati a 874, su 6.789 tamponi eseguiti, con 123 pazienti ricoverati con sintomi, 642 in isolamento domiciliare, 24 in terapia intensiva, 41 deceduti. In Italia si è arrivati a 124.632 casi totali, su 657.224 tamponi eseguiti, 20.010 ricoverati com sintomi, 3.994 in terapia intensiva, 55.270 in isolamento domiciliare e 15.361 deceduti.

Sul territorio regionale, dei 874 casi positivi complessivamente accertati, 144 sono stati riscontrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 63 nel Sud Sardegna, 20 a Oristano, 62 a Nuoro, 585 a Sassari.

