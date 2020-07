Venerdì 24 luglio 2020, alle ore 21.00, all’Hotel Ristorante CHARME (Settimo San Pietro) le selezioni sarde per Miss Principessa d’Europa

Dopo lo stop forzato, riprendono, nel rispetto delle norme di sicurezza per contrastare il virus, le selezioni in Sardegna per il concorso di bellezza Miss Principessa d’Europa.

Ad organizzare il concorso l’agenzia Des Fashion Model, nuova realtà cagliaritana, composta da uno staff che ormai da tantissimi anni lavora nel campo della moda.

La prima tappa è in programma venerdì 24 luglio, alle ore 21.00, all’Hotel ristorante Charme a Settimo San Pietro, dove verrà eletta Miss Fitomediterranea: la prima classificata si aggiudicherà la fascia rossa e l’accesso diretto alle finali nazionali.

A presentare la serata ci sarà il volto noto della Tv regionale, Veronica Fadda, mentre ad allietare la serata ci sarà la bellissima voce di Mattia Sanna, giovane cantante locale. Lo staff di Attilio Secchi Parrucchieri si occuperà delle acconciature.

Luci e audio saranno, invece, coordinati da Davide Francheschi, mente l’allestimento sarà coordinato da AntoArtFlowers di Antonella Farris.

Il concorso Miss Principessa d’Europa è il concorso di bellezza nazionale più trasparente e limpido, come ha più spesso evidenziato TgCom, la testata giornalistica firmata Mediaset. Sono oltre 3000 le ragazze che ogni anno partecipano alle 120 selezioni organizzate in ogni singola regione. La finale nazionale si svolgerà nella riviera romagnola, a Rimini, dove arriveranno le prime 100 ragazze dai 14 ai 25 anni più votate. Le Miss soggiornano per 4 giorni all’Hotel Eliseo di Riccione, grazie all’ospitalità della famiglia Fortunato.

Nessun contributo e patrocinio è arrivato dal comune di Riccione che quindi ha ottenuto un evento mediatico nazionale completamente gratuito senza costi. La manifestazione andrà in onda su Sky con la conduzione di Gianluca Nasi e la regia di Alex Leardini.

La vincitrice di Miss Principessa d’Europa 2020 verrà ospitata a Sanremo in occasione del Festival della Canzone Italiana nell’hospitality ufficiale Casa Sanremo per il contest Sanremo New Talent.

Ad esibirsi sul palco, ci saranno anche personalità della tv e della musica grazie alla collaborazione con Maria Teresa Ruta e con il maestro Vince Tempera. Tra i precedenti conduttori spiccano i nomi di Marco Balestri, Beppe Convertini, Elenoire Casalegno, Alessia Ventura, ma al concorso sono legati anche nomi del calibro di Umberto Smaila, Flavia Vento, Antonio Zequila, Marco Berry (Le Iene), il premio Oscar Osvaldo Desideri, Edoardo Raspelli, Leone di Lernia, Roberto Ferrari, Francesca Cipriani, Sarah Nile, Raffaella Fico e tanti altri.

È Devis Paganelli, agente di svariati VIP della tv, l’ideatore e patron nazionale di Miss Principessa dì Europa, già talent scout nazionale per Miss Universo, produttore televisivo e discografico, direttore casting per gli studi televisivi ex MTV di Milano e direttore risorse artistiche di Fashion Tv.

