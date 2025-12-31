Capodanno a Carbonia: ieri Smaila, oggi Jimmy Sax

Un tuffo nel passato martedì 30 dicembre a Carbonia con la presenza del noto attore, cabarettista, musicista, conduttore televisivo Umberto Smaila, in voga negli anni ’80. Presenza costante nelle estati sarde dove ha animato non si contano più quante volte. A Carbonia con suo figlio Rudy e due musicisti che hanno fatto cantare e ballare con pezzi intramontabili della musica italiana e non solo. Qualche gag ed alcune battute non sono certo mancate insieme ai complimenti per la nostra cucina. Un’altra serata all’insegna del divertimento tanto da riuscire a far partire un simpatico e lungo trenino ad anticipare la fine dell’anno.

Carbonia saluta questa sera il 2025 con Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più celebri e riconosciuti al mondo, artista capace di trasformare ogni esibizione in un’esperienza collettiva ad altissima energia.

Con il suo sound cosmopolita, che unisce deep-house, funky ed electro, Jimmy Sax ha calcato alcuni dei palchi e delle location più glamour del pianeta, da St. Tropez a Miami, da Dubai a Parigi, intrattenendo centinaia di migliaia di spettatori con il suo inseparabile sax e una presenza scenica carismatica.

A Carbonia Jimmy Sax porterà il suo inconfondibile mix di groove e spettacolarità, ideale per un Capodanno ad alta intensità, in cui il sax dialoga con le basi elettroniche e con il pubblico in un continuo crescendo di emozioni.

A completare il programma della serata il live dei Rockside tutto da cantare, le selezioni musicali di D-Spe che accompagneranno il countdown e il dopo mezzanotte con un dj set costruito per far ballare Piazza Roma fino a tarda notte, tra hit contemporanee, sonorità internazionali e uno stile perfettamente in linea con l’atmosfera della notte di Capodanno.

Un evento imperdibile, dove energia e talento si fondono per regalare al pubblico una serata indimenticabile, con la produzione affidata a Oltre Consulting e Tra le Nuvole, specialisti dei grandi eventi in Sardegna.

Gli eventi del 30 e 31 dicembre sono organizzati dall’assessorato delle Attività produttive del comune di Carbonia e da Carbonia Turismo.

Nadia Pische