Inoltre, l’associazione Sa Fabbrica vi aspetta fino al 31 gennaio 2026 a Su Pranu per visitare i presepi storici e artistici. L’esposizione sarà aperta tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.00, e nei giorni festivi anche la mattina,dalle 10.00 alle 12.00.

La Befana: gioia per grandi e piccoli. Come ogni anno, la festa della Befana arriva a Portoscuso e promette un pomeriggio all’insegna della gioia, della condivisione e della comunità. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio, dalle ore 15.30, in piazza Giovanni XXIII, dove bambini, famiglie e visitatori potranno vivere insieme momenti di divertimento e socialità.L’evento è organizzato dall’associazione Sa Fabbrica, che ha voluto rendere questa manifestazione un’importante occasione di incontro, coinvolgendo numerose associazioni locali e realtà del paese: Croce Azzurra, Consulta Giovanile, Argonautilus, Gruppo folk Sa Turri, Comitato Vergine d’Itria, associazione Auser e A.V.I.S., insieme a diverse attività commerciali.: «La Befana, simbolo della tradizione popolare, diventa motivo di aggregazione e di scambio tra generazioni. La festa va oltre il semplice divertimento: è un’occasione per rafforzare i legami comunitari, valorizzare il lavoro delle associazioni locali e favorire l’incontro tra grandi e piccoli, in un clima di allegria e condivisione».L’evento è aperto a tutte le associazioni e ai commercianti che desiderano partecipare con uno stand, previa intesa con l’associazione organizzatrice Sa Fabbrica, promuovendo così la collaborazione tra realtà locali.A rendere il pomeriggio ancora più speciale ci sarà l’animazione di Angel Eventi, offerta dal comune di Portoscuso, per regalare sorrisi e divertimento a tutti i presenti.