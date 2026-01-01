Come ogni anno, la festa della Befana arriva a Portoscuso e promette un pomeriggio all’insegna della gioia, della condivisione e della comunità
La Befana: gioia per grandi e piccoli. Come ogni anno, la festa della Befana arriva a Portoscuso e promette un pomeriggio all’insegna della gioia, della condivisione e della comunità. L’appuntamento è per martedì 6 gennaio, dalle ore 15.30, in piazza Giovanni XXIII, dove bambini, famiglie e visitatori potranno vivere insieme momenti di divertimento e socialità.
L’evento è organizzato dall’associazione Sa Fabbrica, che ha voluto rendere questa manifestazione un’importante occasione di incontro, coinvolgendo numerose associazioni locali e realtà del paese: Croce Azzurra, Consulta Giovanile, Argonautilus, Gruppo folk Sa Turri, Comitato Vergine d’Itria, associazione Auser e A.V.I.S., insieme a diverse attività commerciali.
Demetrio Sanna, presidente dell’associazione Sa Fabbrica, spiega: «La Befana, simbolo della tradizione popolare, diventa motivo di aggregazione e di scambio tra generazioni. La festa va oltre il semplice divertimento: è un’occasione per rafforzare i legami comunitari, valorizzare il lavoro delle associazioni locali e favorire l’incontro tra grandi e piccoli, in un clima di allegria e condivisione».
L’evento è aperto a tutte le associazioni e ai commercianti che desiderano partecipare con uno stand, previa intesa con l’associazione organizzatrice Sa Fabbrica, promuovendo così la collaborazione tra realtà locali.
A rendere il pomeriggio ancora più speciale ci sarà l’animazione di Angel Eventi, offerta dal comune di Portoscuso, per regalare sorrisi e divertimento a tutti i presenti.
Inoltre, l’associazione Sa Fabbrica vi aspetta fino al 31 gennaio 2026 a Su Pranu per visitare i presepi storici e artistici. L’esposizione sarà aperta tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.00, e nei giorni festivi anche la mattina,dalle 10.00 alle 12.00.
