Romeo Ghilleri: «Un altro anno passa senza risposte concrete e senza un vero piano di rilancio del polo industriale di Portovesme»

Un altro anno passa senza risposte concrete e senza un vero piano di rilancio del polo industriale di Portovesme.

Da anni si susseguono tavoli tecnici e tavoli politici, ma ad oggi non è arrivata alcuna risposta per le tantissime lavoratrici e i tantissimi lavoratori e per le loro famiglie, che da troppo tempo attendono certezze.

Come già più volte denunciato, manca una visione politica chiara e strutturata sull’industria. Serve maggiore chiarezza su cosa si voglia realmente fare del comparto industriale e, più in generale, di tutte le attività produttive. Non solo industria, ma anche agricoltura e, soprattutto, il tema dell’energia, la vera madre di tutti i problemi che ogni anno decine di aziende si trovano ad affrontare.

Da anni si parla di punti strategici per il rilancio del Sulcis, ma dopo tantissimo tempo non si è ancora visto nulla di concreto. Un territorio senza industria e senza un piano di sviluppo non può sopravvivere.

È necessario unire forze e idee per provare a ottenere risultati reali e duraturi per il nostro territorio. Il Sulcis ha enormi potenzialità che, a tutti i livelli, si sta cercando di valorizzare: dal turismo ai siti minerari, fino all’agricoltura. Basti pensare al Basso Sulcis, che dispone di due dighe importanti ma ancora oggi, nel 2025, non garantisce l’irrigazione dei campi: una vera follia.

Tutto questo dimostra che sviluppo e industria possono e devono coesistere, se inseriti in una strategia chiara e di lungo periodo.

Romeo Ghilleri – Sindaco di Nuxis

Consigliere della provincia del Sulcis Iglesiente

Rappresentante Cal e Anci Sardegna