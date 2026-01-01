Avviso per il ceto peschereccio, canone Canale Porto Pino saldo e stralcio annualità 2022-2023-2024

Il comune di Sant’Anna Arresi nella giornata di ieri 31 dicembre 2025 ha diffuso un avviso rivolto a tutti i pescatori che non avessero ancora provveduto al pagamento del canone ormeggio presso il Canale di Porto Pino, che a partire dal giorno 7/01/2026 e fino al 7/02/2026, presso l’ufficio messi/protocollo, nella sede Comunale in piazza Aldo Moro n.1, potrà essere ritirato il relativo avviso di pagamento riferito alle annualità 2022, 2023 е 2024 e finalizzato alla regolarizzazione della posizione debitoria nei confronti del Comune, mediante l’applicazione del saldo e stralcio come previsto dalla delibera di Giunta n. 152 del 21/11/2025. Il mancato pagamento entro le scadenze indicate produrrà i seguenti effetti: – l’attivazione della procedura di recupero del credito, e nel caso in cui la morosità perduri, l’invio di ingiunzione di pagamento; l’attivazione delle procedure di recupero coattivo del credito tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione o altro incaricato; addebito delle relative spese decadenza del titolo di autorizzazione all’ormeggio e relativa esclusione dalla partecipazione al prossimo bando di concessione ormeggio canale previsto per le annualità 2025- 2026-2027.