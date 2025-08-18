All’Antica Tonnara Su Pranu di Portoscuso, martedì 19 agosto, alle ore 19.00, il docufilm “Storie di Uomini e Mare”

Martedì 19 agosto, alle ore 19.00 presso la Sala Corpus della Antica Tonnara Su Pranu, a Portoscuso, l’associazione “Il Fascino del Passato” presenterà in prima assoluta il docufilm “Storie di Uomini e Mare”, con il patrocinio del comune di Portoscuso e la collaborazione dell’associazione Sa Fabbrica.

Un’opera di carattere socio-antropologico che raccoglie le voci e le memorie dei Geni loci: i testimoni diretti di un patrimonio immateriale che unisce la pesca al tonno, i riti religiosi, il costume tradizionale sardo e il folklore popolare.

Un lavoro di documentazione e interviste, iniziato nel 2021, che diventa ora un racconto corale di una comunità e delle sue radici millenarie. Interverranno Demetrio Sanna, Ernesto Valdes, Delfo Loddo ed Efisio Loddo.

«Dopo anni di studio e raccolta di testimonianze, questo sogno condiviso diventa realtà: la storia di Portoscuso e della sua gente torna a vivere sullo schermo, come dono alla comunità e occasione di riflessione sulla forza identitaria delle tradizioni«, ha dichiarato Marco Rossi, dell’associazione “Il Fascino del Passato”.

Parteciperannol Gruppo Folk Sa Turri e il coordinamento di Argonautilus, a testimonianza del legame tra ricerca, tradizione e restituzione pubblica della memoria collettiva.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.