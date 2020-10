Il sindaco di Iglesias ha prorogato fino al 12 novembre le misure restrittive adottate per prevenire e contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha prorogato fino al 12 novembre le misure restrittive adottate per prevenire e contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Con l’ordinanza n. 141 firmata oggi 31/10/2020, ha disposto:

– La proroga fino al 12 novembre dell’ordinanza n. 138 del 23/10/2020, nella quale veniva disposta la chiusura del plesso scolastico dell’Istituto “Fermi”, in via Falcone (località Is Arruastas), compresa la succursale dell’Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”, dell’asilo nido comunale in via Falcone (località Is Arruastas), e del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Allori (Scuola dell’Infanzia e Primaria) in via Deledda.

– la proroga fino al 12 novembre anche della chiusura al pubblico dei Giardini pubblici in via Oristano, dell’area giochi nel Parco delle Rimembranze, e dell’area sportiva di via Toti, con lo skate park ed i campetti sportivi (il cui utilizzo può essere consentito alle scuole, per le lezioni di Educazione Fisica, ed alle società sportive cittadine che ne facciano formale richiesta, con la garanzia del rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di sanità pubblica).

– la sospensione dello svolgimento del mercatino settimanale di via Pacinotti, dal 2 al 12 novembre, al fine di evitare assembramenti.

«Oltre alla proroga dei provvedimenti adottati la settimana scorsa ed alla sospensione delle attività del mercatino di Via Pacinotti, abbiamo disposto che gli ingressi e l’uscita dal Cimitero civico saranno separati – ha spiegato il sindaco, Mauro Usai – e voglio rivolgere un invito a tutte le persone per il rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sia nel cimitero che in tutti i luoghi aperti al pubblico.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments