Iglesias: interruzione programmata dell’erogazione idrica mercoledì 11 novembre, dalle ore 8.30 alle 17.00

A causa degli interventi di Abbanoa per il collegamento della nuova condotta idrica realizzata in via Canepa con la condotta esistente in via Cattaneo, nella giornata di domani, mercoledì 11 novembre, sarà necessario interrompere l’erogazione della fornitura idrica dalle ore 8.30 alle ore 17.00, alle utenze delle vie:

– Via Canepa

– Via Porrino

– Via Cilea

– Via Donizetti

– Via Cattaneo

– Via Bellini

– Via Puccini

– Via Catalani

– Via Pietri

– Via Cimarosa

– Via Monteverdi

– Via Rossini

– Via Viotti

– Via Scarlatti

– Vico Scarlatti

Potrebbero verificarsi inconvenienti temporanei di torbidità in fase di ripristino del servizio, sarà cura di Abbanoa, in tale eventualità, procedere ad operazioni di spurgo della rete.

Le ore di interruzione verranno limitate qualora l’intervento venga completato in tempi minori rispetto a quelli previsti.

