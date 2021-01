Sconfitta di misura, ieri pomeriggio ad Angri, contro la Nocerina, per il Carbonia di Marco Mariotti, nella decima giornata del girone G del campionato di serie D. Al termine di un primo tempo sostanzialmente equilibrato, la Nocerina è passata in vantaggio nel recupero prima del riposo con un goal del difensore Vecchione su assist di Damacco ed ha poi raddoppiato con Diakite, pronto a ribattere in rete un pallone respinto dal portiere biancoblù Carboni su conclusione di Donnarumma.

Il Carbonia non ha mai mollato e, dopo l’espulsione di Morero, arrivata al 25′ per doppia ammonizione, si è riversato stabilmente nella metà campo avversaria, sfiorando più volte il goal, soprattutto con Roberto Cappai e raggiungendolo al 40′ con una grande conclusione dalla distanza di Marco Piredda. Il goal ha caricato ancora di più i biancoblù che ci hanno provato negli ultimi 10 minuti, compresi i 5 di recupero, senza fortuna.

A fine partita, nonostante la sconfitta, Marco Mariotti s’è dichiarato soddisfatto della prestazione della sua squadra che ha mostrato ulteriori

progressi, dopo le ultime due brillanti vittorie consecutive ottenute alla vigilia di Natale contro Cassino e Latte Dolce.

Il campionato tornerà domenica, con le partite dell’undicesima giornata, ma il Carbonia non giocherà, perché l’Insieme Formia ha chiesto e

ottenuto il rinvio della partita per la presenza di più contagiati da Covid-19 tra i suoi calciatori. Il ritorno in campo, dunque, è previsto domenica 17 gennaio ad Arzachena, contro la squadra di Raffaele Cerbone che ieri si è imposta per 3 a 2 sulla Vis Artena, al ritorno in campo dopo oltre due mesi.

Sugli altri campi, pareggi senza goal per la Torres ad Ardea con il Team Nuova Florida e per il Lanusei a Santa Maria Capua Vetere con il

Gladiator, e pareggio 1 a 1 per il Latte Dolce nell’anticipo di martedì con il Cassino, mentre il Muravera non ha giocato la partita casalinga con la vicecapolista Latina, causa contagi da Coronavirus tra i suoi calciatori.

Ricordiamo che, a partire da oggi, il Carbonia ha come sede di allenamenti e partite casalinghe il campo comunale di Santadi.

