Iglesias: manifestazione di interesse per interventi a favore degli anziani autosufficienti

La Regione Sardegna ha assegnato al PLUS di Iglesias € 49.292,00 per realizzare un progetto rivolto ad anziani autosufficienti residenti nei comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei e Villamassargia. L’obbiettivo è quello di valorizzare le persone anziane nel proprio contesto.

Il progetto da realizzare verrà scelto fra tutti quelli che saranno presentati entro il 15 maggio 2021, in base al punteggio assegnato da una Commissione di gara (art. 11 dell’Avviso pubblico).

Il progetto rivolto agli anziani può essere presentato da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, associazioni, (Enti del Terzo settore previsti dal Art.4 del D.lgs. 117/2017) unite in un gruppo (partnership) di minimo 6 organismi, di cui almeno 3 associazioni.

Gli Enti del Terzo settore che intendono partecipare, dovranno essere costituiti da almeno 2 anni, avere sede legale nel territorio dei 7 Comuni del Distretto ed esperienza in progetti, attività ricreative e varie forme di aggregazione dedicati ad anziani autosufficienti (art. 3 dell’Avviso Pubblico).

Per partecipare al bando è necessario compilare il modulo di adesione manifestazione di interesse e allegare il progetto con il piano finanziario preventivo. Ciascun soggetto aderente al gruppo (partnership) dovrà presentare la dichiarazione di adesione e il documento di identità del legale rappresentante.

Nel progetto occorre indicare a quali bisogni degli anziani del territorio si vuole dare una risposta e con quali interventi. È importante che il gruppo (partnership) prima di elaborare il progetto si incontri per conoscere cosa è già attivo nel territorio, condividere e valorizzare le esperienze di ogni singolo componente del gruppo.

È necessario proporre attività da svolgere in tutti i comuni del Distretto e indicare quale cambiamento genererà l’attività proposta (art. 5 dell’Avviso pubblico).

Per realizzare il progetto il gruppo (partnership) potrà avvalersi sia di volontari che di lavoratori. Questi ultimi dovranno avere un’esperienza di due anni in servizi per anziani ed essere retribuiti secondo il CCNL delle Cooperative sociali (art. 6 dell’Avviso pubblico).

Sono ammissibili le spese sostenute per il personale; l’acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi necessari per lo svolgimento delle attività; l’acquisto di servizi per lo svolgimento delle attività; polizze assicurative.

Tutte le spese devono essere indicate nel “Piano Finanziario Preventivo” che va allegato al progetto.

Per la liquidazione delle somme è necessario presentare la rendicontazione (artt. 9 e 10 dell’Avviso pubblico).

La domanda dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2021 tramite:

– il servizio postale, mediante raccomandata A/R, oppure a mezzo di agenzia privata di recapito;

– Posta Elettronica Certificata a: protocollo.comune.iglesias@pec .it;

– consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias, sito in Via Isonzo n. 5 Iglesias.

Per presentare l’avviso pubblico e rispondere a tutte le domande, si terranno incontri informativi, a cui gli organismi del Terzo settore sono invitati a partecipare secondo il seguente calendario:

• BUGGERRU: mercoledì 14 aprile alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare.

• FLUMINIMAGGIORE: mercoledì 14 aprile alle ore 15,30 presso la Sala Consiliare.

• IGLESIAS: martedì 13 aprile alle ore 10,00 nei locali siti in via Argentaria.

• MUSEI: mercoledì 14 aprile alle ore 10.00, presso i locali del Comune.

Agli incontri è ammesso un numero massimo di partecipanti pertanto è necessario inviare mail di prenotazione all’indirizzo plus@comune.iglesias.ca.it, con l’indicazione dell’Organismo che si rappresenta, il numero dei partecipanti (max 2) e i nominativi. Verrà inviato specifico riscontro di ammissione alla partecipazione.

In alternativa sarà possibile partecipare in videoconferenza, martedì 13 aprile alle ore 10,00, collegandosi tramite il seguente link:

https://meet.google.com/qga-nf qt-xnz

L’Avviso e la modulistica sono scaricabili cliccando sul link:

http://www.plusdistrettoiglesi as.it/it/progetti/interventi- rivolti-ad-anziani- autosufficienti/